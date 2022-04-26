برلمانية: الرئيس السيسى حريص على إرساء دعائم الثقة والمصداقية داخل المجتمع

قالت النائبة ميرال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي يجسد أسمى معاني الانتماء الحقيقي للوطن، ويأتي تعزيزًا للمواطنة بمفهومها الشامل.

وأشادت النائبة ميرال الهريدى، في بيان لها، يتكليف الرئيس السيسى للحكومة إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإجراء حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا، يؤكد حرصه على مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية التي تسير فيها الدولة المصرية.

وأكدت الهريدى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تأتي استكمالًا لجهود تعزيز المشاركة المجتمعية لمختلف أطياف الشعب المصري وانتماءاته في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

وطالبت عضو مجلس النواب، جميع أطياف المجتمع بالتكاتف خلف الوطن والقيادة السياسية لتجاوز الأزمات، وتقديم كل الدعم والمساندة في هذه المرحلة لاستكمال البناء والتنمية في مختلف المجالات.

وأضافت أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على إرساء دعائم الثقة والمصداقية داخل المجتمع المصري، ودائمًا ما يكون حديثه للشعب كاشفًا ويتسم بالشفافية والمصارحة لما يجري على أرض الواقع.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، تؤكد حرصه على دمج كافة فئات الشعب في العمل السياسي، وإرساء دعائم الديمقراطية التي تقوم على أساسها بناء الجمهورية الجديدة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المعنية.