«التنسيقية» ترحب بتوجيهات الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية

تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بترحاب بالغ خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية.

وثمنت التنسيقية ما جاء من توجيهات القيادة السياسية من دعوة لحوار وطني، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بما يسهم في تعزيز عملية البناء الديمقراطي في مصر.

وأكدت التنسيقية أن الحوار الوطني هو استمرار لحالة الحوار الاجتماعي والسياسي الذي بدأ مع سلسلة المؤتمرات الوطنية للشباب، وهي تأكيد على أن الحوار هو نهج دائم يستهدف تعزيز وتكامل الرؤى الوطنية.

وأعربت التنسيقية عن سعادتها بما جاء من تكليفات للعمل على توسيع القاعدة الصناعية ودعم مزارعي القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمان للمواطنين، والأجيال القادمة، كذلك وضع خطة فعالة لتعزيز شراكة القطاع العام والخاص وهو ما يمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وثمنت التنسيقية تكليف الرئيس باستمرار معارض السلع المدعمة لنهاية العام لرفع الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأكدت التنسيقية على ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي في أن الوطن يتسع لنا جميعًا وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن للقضية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن عدة تكليفات وقرارات جديدة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ويستعرض "الدستور" في السطور التالية أبرز 13 تصريحًا للرئيس.

• تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

• عبّر الرئيس عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

• كلّف الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية بتعزيز أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

• إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

• إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

• المرحلة القادمة ستشهد دعمًا مضاعفًا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وسأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

• استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات من 2011 حتى 2014 ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.

• المرأة المصرية كانت في طليعة المسيرة ولم تتوان لحظة عن أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني.

• ما تم عرضه في مسلسل "الاختيار" هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت.

• المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

• دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية: «استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة».

• على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.

• عهدي معكم دائمًا الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى.