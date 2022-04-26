التحقيق فى الاعتداء على شخصين بطبنجة صوت بعين شمس

تباشر جهات التحقيق بعين شمس التحقيق في مشاجرة والتعدي على شخصين بمقبض طبنجة صوت، بسبب أولوية المرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكانت كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، نجله - مقيمين بدائرة القسم "مصابين بجروح بالرأس"، وقررا بحدوث مشادة كلامية بينهما وقائد سيارة بسبب خلاف حول أولوية المرور بدائرة القسم، تطورت لتعديه عليهما بالضـرب بمقبض طبنجة صوت كانت بحوزته، نتج عن ذلك إصابتهما المُنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة - طلقتي صوت وتبين إصابته بسحجات بسيطة بالرأس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب واتهم المذكورين بإحداث إصابته المُنوه عنها.