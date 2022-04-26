الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

راجعين يا هوى الحلقة 25| «ولاء» تقرر خوض معركة العلاج من الإدمان

راجعين يا هوى
راجعين يا هوى

دخلت ولاء في حالة حزن واكتئاب شديدين، خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل “راجعين يا هوى”، خاصة بعد أن انتشر مقطع فيديو لها خلال تعاطي المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقت ولاء الدعم من عمها بليغ (خالد النبوي) الذي حثها على ضرورة العلاج، لتقرر خوض معركة العلاج من تعاطي المخدرات، وتتفق مع الدكتورة ماجي (نور) على الخضوع لبرنامج العلاج تحت إشرافها مع أحد المتخصصين.

وتصدر مسلسل راجعين يا هوى تريند جوجل عقب عرض أول حلقه، ويعرض مسلسل راجعين يا هوى على قناة  dmc  في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc  يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و 2:15 مساءً، وبجانب سلمى أبو ضيف المسلسل من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

مواقع التواصل الاجتماعي ريهام عبد الغفور cbc مصطفى درويش محمد سليمان عبد المالك الموسم الرمضاني مسلسل راجعين مسلسل راجعين يا ه

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