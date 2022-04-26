برلمانية: تحرير سيناء يومًا مشهودًا في تاريخ الوطنية المصرية

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.



وقالت «عبد الحليم»، إن تحرير سيناء يومًا مشهودًا في تاريخ الوطنية المصرية عبر العصور، أربعون عام على تحرير سيناء ولا يزال الجيش المصري يبذل الغالي والنفيس لبقاء تلك البقعة الغالية من أرض الوطن آمنة مستقرة، وقد أبت القوات المسلحة ألا تترك تلك الأرض المقدسة في أيدي التكفيريين الذين تم زرعهم خلال فترة حكم جماعة الإخوان لمصر، وتمكنت من شن حرب شاملة على الإرهاب و تصفية العناصر المتطرفة وبسط الأمن لتبدأ على الفور مسيرة البناء والتعمير.

وأكملت عضو مجلس النواب، أن قدرة جيش مصر النوعية وتنظيمه وتحكمه في حدود الدولة أدت إلى فرض حالة من الاستقرار في المناطق المهددة بسيناء، فمصر لم تنجو من الأعمال الإرهابية إلا بعد أن طهرت القوات المسلحة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، سيناء وجعلتها أرض جاهزة للتنمية.



ولفتت، إلى العديد من المشروعات القومية التي بدأت بسيناء ومنها الربط الاستراتيجي والطرق والمحاور، بجانب المشروعات المتنوعة، طبقًا لطبيعة المكان، مثل المزارع السمكية، وهي مصدر دخل قومي، فضلًا عن تطوير بحيرة البردويل وميناء العريش ليصبح ميناء رئيسي على البحر المتوسط، وكذلك مصانع الرخام والأسمنت والتعدين والبتروكيماويات، وبناء المدن الجديدة و تطوير المعالم والمناطق السياحية.

في سياق آخر، تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بالشكر الى الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإصداره قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات التشريعية المقترحة بشأن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والصحة وشئون المجالس النيابية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة الدواء المصرية، والتى تختص اللجنة بدراسة التعديلات التشريعية المقترحة بشأن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، في ضوء المستجدات الصحية اللاحقة على صدوره والنماذج المطبقة عالميًا في هذا الشأن.