الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأهل والأصدقاء

صلاة العيد
صلاة العيد

يبحث المصريون خلال تلك الفترة عن أفضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022، والتي يتبادلها المواطنين فيما بينهم عبر الهواتف المحمولة ورسائل الواتس آب.

رسائل تهنئة عيد الفطر 2022

وتستعرض "الدستور" من خلال ذلك التقرير أفضل رسائل تهنئة عيد الفطر 2022.

  • غفر الله لكم في عيد الفطر المبارك، وكتبكم مع من منن عليهم بجناته الوارفة، وأدم عليكم نعمه وعطاياه الكافية، عيد فطر سعيد.
  • العيد علينا هل وبأحلى فرحة طل ويا رب يسعدك ويسعد الكل.
  • للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.
  • العيد فرحة ما تكمل الا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلا بقربكم.
  • لكم ترق أحلى الكلمات، وتتهادى أصدق الدعوات، ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.
  • كل عام وقلوبكم بيضاء، وكل عام وأنتم بنقاء، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.
  • بأرق العبارات وأندى الكلمات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد.
  • كل عام وأنتم بخير .. عيد سعيد علكيم جميعا.
  • مع اقتراب أيام العيد.. حبت أقول كل سنة وأنتم طيبين.
  • باقات ورد وزهور .. بتلف وتقول عيد فطر سعيد علكيم جميعا.
  • اللهم دعوة لا ترد في أيامك المباركة .. عيد سعيد على أمة محمد.
  • عيد سعيد في طاعة الله وانشغال بالعبادة والتقوى.
  • قبل العيد.. حبت أهني الجميع كل عام وانتم بخير.
  • بعطر الورد وألوانه وأرسل كلمات تهنئة بالعيد السعيد.

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موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظات مصر

- القاهرة 5:36

- الجيزة 5:37

- الإسكندرية 5:40

- بورسعيد 5:30

- السويس 5:31

- العريش 5:25

- الطور 5:30

- سانت كاترين 5:28

- طابا 5:23

- شرم الشيخ 5:27

- دمنهور 5:38

- طنطا 5:36

- المنصورة 5:34

- الزقازيق 5:35

- بنها 5:36

- شبين الكوم 5:37

- كفر الشيخ 5:36

- الفيوم 5:39

- بنى سويف 5:38

- المنيا 5:41

- أسيوط 5:41

- سوهاج 5:40

- قنا 5:36

- أسوان 5:38

- أبو سمبل 5:46

- مرسى مطروح 5:50

- الغردقة 5:30

- الخارجة 5:47

- الإسماعيلية 5:31

- دمياط 5:32

- السلوم 5:58

- نويبع 5:24

- حلايب 5:26

- شلاتين 5:29

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