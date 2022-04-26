الأرصاد: ارتفاع الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة يوم الجمعة 37

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تتجاوز القاهرة الـ30 درجة، وتصل لـ37 يوم الجمعة.

وأضافت الهيئة، في تصريحات لها اليوم، إن الشبورة المائية ستتكون صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وأن شبورة مائية ستظهر في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة الطقس يوم الأربعاء الموافق 27- 4 -2022

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأيضًا على مدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس يوم الخميس الموافق 28- 4- 2022

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حالة الطقس يوم السبت الموافق 30- 4- 2022

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حالة الطقس يوم الأحد الموافق 1- 5- 2022

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