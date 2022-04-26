الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة عيد الفطر للبنوك 2022

البنوك
البنوك

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر شوال، والاحتفال بعيد الفطر المبارك، وفيه يحتفل المسلمون  بإتمام عبادة الصيام في شهر رمضان الكريم، وعمل الكعك والمخبوزات المختلفة وارتداء الملابس الجديدة، وبدأ الناس يبحثون عن مواعيد الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع المصرفي وقطاع البنوك رغبة منهم في إنهاء كافة تعاملاتهم البنكية قبل إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2022.

موعد إجازة عيد الفطر 2022 للعاملين في القطاع المصرفي

ويستعرض موقع الدستور في التقرير التالي موعد اجازة عيد الفطر المبارك لعام 2022 للعاملين في قطاع البنوك.

أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق في بيان له أن مدة إجازة عيد الفطر لعام 2022 للعاملين في البنوك والعاملين في القطاع المصرفي المصري هي ثمانية أيام تبدأ من يوم الجمعة القادم الموافق 29 أبريل 2022 ميلاديا و 28 رمضان 1443 هجريا وتستمر حتى يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 ميلاديا 6 شوال 1443 هجريا، وتشمل الإجازة على عطلات أسبوعية واجازة الاحتفال بعيد العمال إجازة عيد الفطر المبارك بحيث يكون:

يوم الجمعة الموافق  29 أبريل 2022  إجازة  أسبوعية.

يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022 إجازة أسبوعية.

يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 اجازة اول ايام عيد الفطر المبارك.

يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو 2022 ثاني ايام عيد الفطر المبارك.

يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2022 ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الجمعة الموافق 6 مايو 2022 إجازة  أسبوعية.

 يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 إجازة  أسبوعية.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2022:

وكان البنك المركزي قد أعلن عن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان بحيث  تبدأ من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 مساءا للعملاء في حين أن مواعيد عمل الموظفين من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 2 مساءا.

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وذلك دون إخلال بمصالح المواطنين حيث يمكنهم استخدام الانترنت البنكي وماكينات الصرف الآلي للبنوك في قضاء التعاملات المالية البنكية، على أن تعمل حاليا كافة فروع البنوك جميعها في أنحاء جمهورية مصر العربية بالمواعيد الرمضانية حتى يوم الخميس القادم الموافق 28 أبريل 2022.

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رؤية واستطلاع الهلال:

يذكر أن دار الإفتاء المصرية قد أعلنت عن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1443 هجريًا يوم 29 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل 2022، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ويعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان من عدمه، بعد غروب الشمس يوم 29 رمضان 1443هجريًا ليكون المتمم لشهر رمضان هو 1 مايو 2022.

مصر مبارك شهر رمضان البنك المركزي القطاع المصرفي البنك المركزي المصري عيد الفطر المبارك القطاع المصرفي المصري

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