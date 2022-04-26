موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2022 ومواقيت الصلاة

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاع هلال شهر شوال المبارك، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2022 ميلاديا 1443 هجريا، ليحتفل به المسلمين فى جميع أنحاء العالم بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.

موعد اول ايام عيد الفطر المبارك 2022

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1443 سوف يكون يوم 29 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل 2022، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وبعد استطلاعه سوف يعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان من عدمه، بعد غروب الشمس يوم 29 رمضان 1443 هجريًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جميع محافظات الجمهورية:

يكون يوم الأحد الموافق 1 مايو هو المتمم لشهر رمضان 1443 هجريًا، وعليه تكون غرة شهر شوال يوم الاثنين الموافق 2 مايو، أي أول أيام عيد الفطر المبارك 2022، لتكون مواقيت صلاة العيد كالتالي:

القاهرة الساعة 5:36 صباحًا.

الجيزة 5:37 صباحًا.

الإسكندرية 5:40 صباحًا.

بورسعيد 5:30 صباحًا.

الفيوم 5:39 صباحًا.

سوهاج 5:40 صباحًا.

أسوان 5:38 صباحًا.

شرم الشيخ 5:27 صباحًا.

المنصورة 5:34 صباحًا.

كفر الشيخ 5:36 صباحًا.

الإسماعيلية 5:31 صباحًا.

دمياط 5:32 صباحًا.

مرسى مطروح 5:50 صباحًا.

الغردقة 5:30 صباحًا.

أسيوط 5:41 صباحًا.

سانت كاترين 5:28 صباحًا.

وفي طنطا 5:36 صباحًا.

شبين الكوم 5:37 صباحًا.

العريش 5:25 صباحًا.

السويس 5:31 صباحًا.

بني سويف 5:38 صباحًا.

قنا 5:36 صباحًا.

الطور 5:30 صباحًا.

طابا 5:23 صباحًا.

الزقازيق 5:35 صباحًا.

بنها 5:36 صباحًا.

أبو سمبل 5:46 صباحًا.

حلايب 5:26 صباحًا.

شلاتين 5:29 صباحًا.

نويبع 5:24 صباحًا.

السلوم 5:58 صباحًا.