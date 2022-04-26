الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2022 ومواقيت الصلاة

عيد الفطر
عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاع هلال شهر شوال المبارك، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2022 ميلاديا 1443 هجريا، ليحتفل به المسلمين فى جميع أنحاء العالم بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.

موعد اول ايام عيد الفطر المبارك 2022

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1443 سوف يكون يوم 29 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل 2022، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وبعد استطلاعه سوف يعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان من عدمه، بعد غروب الشمس يوم 29 رمضان 1443 هجريًا.

القوى العاملة: تعيين 10489 منهم 89 «قادرون باختلاف» بالقاهرة

القوى العاملة: استرداد 35 مليون ليرة لمصري دفعها لاستقدام اثنين من أقاربه للعمل بلبنان

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جميع محافظات الجمهورية:

يكون يوم الأحد الموافق 1 مايو هو المتمم لشهر رمضان 1443 هجريًا، وعليه تكون غرة شهر شوال يوم الاثنين الموافق 2 مايو، أي أول أيام عيد الفطر المبارك 2022، لتكون مواقيت صلاة العيد كالتالي:

القاهرة الساعة 5:36 صباحًا.

 الجيزة 5:37 صباحًا.

 الإسكندرية 5:40 صباحًا.

 بورسعيد 5:30 صباحًا.

 الفيوم 5:39 صباحًا.

 سوهاج 5:40 صباحًا.

 أسوان 5:38 صباحًا.

 شرم الشيخ 5:27 صباحًا.

 المنصورة 5:34 صباحًا.

 كفر الشيخ 5:36 صباحًا.

 الإسماعيلية 5:31 صباحًا.

 دمياط 5:32 صباحًا.

 مرسى مطروح 5:50 صباحًا.

 الغردقة 5:30 صباحًا.

أسيوط 5:41 صباحًا.

 سانت كاترين 5:28 صباحًا.

وفي طنطا 5:36 صباحًا.

 شبين الكوم 5:37 صباحًا.

 العريش 5:25 صباحًا.

 السويس 5:31 صباحًا.

 بني سويف 5:38 صباحًا.

 قنا 5:36 صباحًا.

 الطور 5:30 صباحًا.

 طابا 5:23 صباحًا.

الزقازيق 5:35 صباحًا.

 بنها 5:36 صباحًا.

 أبو سمبل 5:46 صباحًا.

حلايب 5:26 صباحًا.

شلاتين 5:29 صباحًا.

 نويبع 5:24 صباحًا.

 السلوم 5:58 صباحًا.

مصر العيد رمضان السويس القاهرة الدكتور شوقي علام موعد أول أيام عيد الفطر أول أيام عيد الفطر صلاة عيد الفطر موعد صلاة عيد الفطر دار الافتاء المصرية

مواد متعلقة

موعد إجازة عيد الفطر للبنوك 2022

«أخبار فاتتك».. موعد تحديد أول أيام عيد الفطر وفرح الديباني تكشف تفاصيل لقاء ماكرون

نشرة منتصف الليل.. النفط ينخفض لأدنى المستويات وتخوفات من انتشار «الكبدى الوبائى»

لا يفوتك هذا المساء| القبض على منفذي «مذبحة الوراق».. و«ايلون ماسك» يستحوذ على تويتر

وقت إخراج الفدية وما هى الصيغة الكاملة للصلاة على النبي؟ «الإفتاء» تجيب

تعرف على موعد ليلة القدر 2022 وعلاماتها

اللهم آتنا فى الدنيا حسنة.. أدعية ليلة القدر 2022 مكتوبة

«الأرصاد»: صيف 2022 أقل حرارة من الأعوام السابقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

«الإدارية العليا» تلغي قرار علاء عبدالهادي بشطب محمد ثابت من عضوية اتحاد الكتاب

هل أوقفت الحكومة العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة؟

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

«الإحصاء»: 250.6% زيادة فى واردات «التبغ» و20% فى البن المستورد خلال شهر

السجن 10 سنوات لمتهم بالانضمام لـ«داعش» وإدراجه في قوائم الإرهاب

القوى العاملة: تعيين 10489 منهم 89 «قادرون باختلاف» بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

الدول العربية تدعو إسرائيل لاحترام الوضع التاريخى للأماكن المقدسة

مصر تدعو إسرائيل لـ تحرير كل الأراضي التي احتُلت منذ عام 1967

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية