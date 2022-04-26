الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أقباط البحيرة ومطروح يحتفلون بالقيامة والخماسين فى صحبة الأنبا باخوميوس

الانبا باخوميوس
الانبا باخوميوس

قال القمص موسي إبراهيم متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمي، إنه احتفلت إيبارشية البحيرة وتوابعها بعيد القيامة المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة البحيرة مظاهر الاحتفال.

وأضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان صدر، منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه صلى نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية القداس بكاتدرائية السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بدمنهور (مقر المطرانية) وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمة وأعداد كبيرة من الشعب.

وحضر محافظ البحيرة سيادة اللواء هشام آمنة وعدد من قيادات المحافظة، جانبًا من القداس وقدموا التهنئة لنيافة الأنبا باخوميوس بالعيد.

بينما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية والمحلية والدينية ونواب البرلمان.

شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا باخوميوس الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، والأب إسحق قليني، والشمامسة، وشعب الرعية المبارك.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أعطى صاحب النيافة كلمة العظة بعنوان "القيامة هي انتصار على الموت والكراهية والكبرياء والخطية"، مختتمًا القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية للحاضرين.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أعطى صاحب النيافة كلمة العظة بعنوان "القيامة هي انتصار على الموت والكراهية والكبرياء والخطية"، مختتمًا القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية للحاضرين.

الأنبا باخوميوس أسوان ورئيس دير الأنبا باخوميوس اسقف دير الأنبا باخوميوس بحاجر أدفو

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