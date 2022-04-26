الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر النص الكامل لتحقيقات النيابة مع «المحلل الشرعي» محمد الملاح (مستندات)

محمد الملاح
محمد الملاح

نظرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الثلاثاء جلسة محاكمة محمد الملاح، المعروف إعلاميًا بالمحلل الشرعي رقم 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، وقررت حجز القضية لجلسة 31 مايو، للحكم. 

وحصل “الدستور” على نص التحقيقات مع محمد الملاح "المحلل الشرعي“ والتي جاءت كالتالي:

وتلقت النيابة العامة بلاغًا مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيوني ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، ما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، فضلًا عن استماع النيابة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيسبوك"، وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم ب شأن زواجه 33 مرة.

المحكمة الاقتصادية محاكمة محمد الملاح المحلل الشرعي 31 مايو

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ننشر النص الكامل لتحقيقات النيابة مع «المحلل الشرعي» محمد الملاح (مستندات)

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