الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى الأزهرى 2022 الترم الثانى

طلاب الازهر
طلاب الازهر

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى الأزهرى 2022 الترم الثانى.. تزايد البحث، عبر مواقع البحث الإلكترونية، خلال هذه الفترة، عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى الأزهرى، حيث ينتظر الآلاف من طلاب الأزهر الشريف موعد هذه الامتحانات المهمة التى ينتظرها الطلاب منذ فترة كبيرة جدًا.

وشهد موقع البحث جوجل، دخول الآلاف من طلاب الأزهر إلى للبحث عن موعد الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية. 

وحسب الجدول الذي نشرته الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، تقرر أن تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري في الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من الأربعاء 25 مايو، حتى الأربعاء 1 يونيو.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

الأربعاء 25 مايو: الفقه من 9 إلى 11، زمن الاجابة ساعتان، واللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف، من 11:30 إلى 1:30 زمن الاجابة ساعتان.

الخميس 26 مايو: من 9 إلى 11، القرآن الكريم وتجويده، زمن الإجابة ساعتان، ومن 11:30 إلى 1:30، الثقافة الإسلامية، زمن الاجابة ساعتان.

السبت 28 مايو: من 9 إلى 11:30، اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة، زمن الاجابة ساعتان ونصف، ومن 12 إلى 2 الهندسة، زمن الاجابة ساعتان.

الأحد 29 مايو: من 9 إلى 11، أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة، زمن الاجابة ساعتان، ومن 11:30 إلى 12:30، العلوم، زمن الاجابة ساعتان.

الإثنين 30 مايو: أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث، من 9 إلى 11، زمن الاجابة ساعتان، ومن 11:30 إلى 1:30، العلوم، زمن الاجابة ساعتان.

الثلاثاء 31 مايو: من 9 إلى 11:30، اللغة الأجنبية، زمن الاجابة ساعتان ونصف الساعة، ومن 12 إلى 1:30 التربية الفنية، زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة.

الأربعاء 1 يونيو: الجبر من 9 إلى 11 وزمن الإجابة ساعتان.

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وتضمن الجدول عدة ملاحظات على النحو التالي:

يمتحن التلاميذ المبصرون شفويا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص، يمتحن التلاميذ المكفوفون شفويا في جميع المواد المقررة عليهم، امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيه الطلاب قبل الامتحان التحريري و يتحدد موعده بمعرفة المنطقة.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الازهري امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

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