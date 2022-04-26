الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على طرفى مشاجرة وشخص بحوزته طبنجة صوت فى القاهرة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، نجله - مقيمان بدائرة القسم "مصابان بجروح بالرأس")، وقررا بحدوث مشادة كلامية بينهما وقائد سيارة بسبب خلاف حول أولوية المرور بدائرة القسم، تطورت لتعديه عليهما بالضـرب بمقبض طبنجة صوت كانت بحوزته، نتج عن ذلك إصابتهما المُنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة - طلقتين صوت) وتبين إصابته بسحجات بسيطة بالرأس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب واتهم المذكوران بإحداث إصابته المُنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية عين شمس مشادة كلامية أولوية المرور لقسم شرطة عين شمس

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وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

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