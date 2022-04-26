إزالة 10 مقابر مخالفة خلال حملات بحى شرق الإسكندرية

أزال حي شرق الإسكندرية، مقابر مخالفة، في عزبة الحسينية بمنطقة أبيس، وذلك فور ورود بلاغ بوجود أعمال بناء مخالف على هيئة مقابر في الحسينية.

وانتقلت حملة موسعة إلى الموقع، أسفرت عن إزالة فورية لعدد 10 مقابر بالمنطقة، وبفحص البلاغ الوارد في عزبة الحسينية بمنطقة أبيس تبين وجود بناء مخالف على هيئة أسوار تمت إزالتها في الحال والتحفظ على كمية من الأسمنت.

كما كلف محارب هيلع رئيس حي شرق، سكرتير عام الحي ووحدة الإزالة الفورية بالحي، برصد وإيقاف أي شكل من أشكال مخالفات البناء بنطاق الحي، وأسفرت حملات خلال اليوم عن إيقاف أعمال بناء مخالف في أبيس وحلّ الشدة الخشبية بالكامل والتحفظ على نصف طن حديد وغيرها من الأدوات المستخدمة في المخالفة.

وأكد محارب هيلع، رئيس حي شرق، استمرار التصدي لمخالفات البناء بنطاق الحي بمختلف أشكاله، وخاصة في موسم الأعياد وتواصل شن الحملات على مدار اليوم وتلقي البلاغات الواردة وفحصها واتخاذ الإجراءات الحازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الذي كلف بالتصدي الحازم لمخالفات البناء وإيقافها في المهد وإزالة المخالفات في حينه، مع تواجد غرفة عمليات متواصلة على مدار الـ٢٤ ساعة خلال موسم الأعياد، لعدم استغلال هذه الفترة في أي مخالفات.

وكان قد شُن عدد من الحملات المكبرة بأحياء المنتزه أول، والعجمي، وغرب، ووسط لإيقاف البناء المخالف في المهد، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي هذا الصدد، تابع اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه أول، أعمال بناء مخالفه وتبين من المعاينة أنها صب أعمدة خرسانية بالدور الارضي بشارع الجامع الكبير بعزبة الطوير، وبناء مخالف في شارع الفلكي ، وآخر بعزبة خورشيد وأعمدة خرسانية بعزبة محسن، حيث تم وقف الأعمال ومصادر الأدوات والمعدات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي حى العجمى برئاسة السيد موسي تم رصد بناء مخالف بشقة سكنيه بالدور الخامس في شارع جمعة الطلخاوي بالهانوفيل، حيث تمت إزالة البناء المخالف والتحفظ على الأدوات المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة.