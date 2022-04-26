الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة شقة سيدة وتهديدها بالسلاح الأبيض بمدينة نصر

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم حبس المتهم بسرقة شقة سيدة وتهديدها بالسلاح الأبيض بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وكان قد تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من "إحدى السيدات" بقيام شخص مجهول بالدخول للشقة سكنها من أحد منافذها، وسرقة «مبلغ مالي- مشغولات ذهبية- هاتفها المحمول» عقب تهديدها باستخدام سلاح أبيض "سكين".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتتبع خط سير المتهم أمكن تحديده، وتبيَّن أنه «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة».

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته “فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار”، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما أضاف أنه نظرًا لسابقة عمل والده كحارس للعقار محل البلاغ وعلمه بكون المجني عليها مقيمة بمفردها واحتفاظها بمشغولات ذهبية بالشقة سكنها فخطط لسرقتها.

وفي سبيل ذلك تمكن من تسلق المواسير والدخول للشقة، وفور استشعار المجني عليها به قام بتهديدها على النحو المُشار إليه، واستولى على المسروقات ولاذ بالفرار، وأقر بحيازته السلاح الناري، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وأداة حديدية يستخدمها في فتح النوافذ.

وباستدعاء المجني عليها، تعرفت على المضبوطات، واتهمته بسرقتها بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة مدينة نصر قسم شرطة تحقيق خرطوش قاضي المعارضات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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