الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية.. تبدأ 4 يونيو وتنتهى 7 يوليو

طلاب الازهر
طلاب الازهر

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021 _ 2022، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 يونيو القادم، وتنتهي يوم 7 يوليو. 

وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبي في يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، ويشارك عدد كبير من الطلاب على مستوى الجمهورية فى هذه الامتحانات التى تعتبر مصيرية بالنسبة لهم. 

ونوه قطاع المعاهد الأزهرية عن موعد جدول الشهادة الثانوية 2022 رسميا، ويعتبر الصف الثالث الثانوي الأزهري والعام من أهم السنوات التي تحدد مستقبل الطلاب، ويبحث العديد والعديد من الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 للعام الجاري للمرحلة الثانوية الأزهرية  في جميع أنحاء الجمهورية، ونوافيكم كافة التفاصيل والمعلومات من خلال السطور القليلة القادمة.

وكانت الإدارة المركزية، قد أعلنت أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2022، في موعدها المحدد خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، وتسير الامتحانات في المدارس داخل اللجان الامتحانية، لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتبعها الوزارة بناء على تعليمات وزارة الصحة المصرية والتباعد بين الطلاب في المدراس وارتداء الكمامات حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين داخل المنظومة التعليمية لانتشار فيروس كورونا المستجد، وننشر لكم جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2022 موضحا كما هو.

وقال قطاع المعاهد الأزهرية إنه سيتم اتخاذ  كافة الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتبعها الوزارة بناء على تعليمات وزارة الصحة المصرية والتباعد بين الطلاب في المدراس وارتداء الكمامات حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين داخل المنظومة التعليمية لانتشار فيروس كورونا المستجد، وننشر لكم جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2022 موضحا كما هو.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية
ننشر جداول امتحانات الثانوية الأزهرية تبدأ الامم المتحدة يونيو

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

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