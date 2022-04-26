هشم رأسها بشاكوش.. عرض المتهم بقتل والدته بعين شمس على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض المتهم بقتل والدته بعدما هشم رأسها بالشاكوش، وأصاب خاله بإصابات بالغة، بسبب خلافات أسرية في دائرة قسم شرطة عين شمس، على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف تعاطي المواد المخدرة، لبيان هل كان المتهم تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة إجراء تحرياتها النهائية حول الواقعة وملابساتها.

- تفاصيل الواقعة

كانت منطقة عين شمس، قد شهدت جريمة قتل مأساوية عندما أقدم عاطل على إنهاء حياة والدته، بتهشيم رأسها بالشاكوش، بينما أصاب خاله بإصابات بالغة، بسبب خلافات أسرية، وتم نقل المصاب للمستشفى للعلاج، بينما تم نقل جثة المتوفية لمشرحة زينهم.

و تلقى رئيس قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي يفيد بتعدي عاطل على والدته وخاله، بشاكوش وإصابتهما، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسنة تدعى "ل. م"، 65 سنة، ربة منزل، وتم نقل المجني عليه الثاني للمستشفى للعلاج، وبالفحص تبين إصابتها بتهشم وكسر في عظام الجمجمة، ونزيف حاد بسبب الضرب بآلة حادة -شاكوش- ما أسفر عن وفاتها.

- نتائج التحريات

وتبين خلال التحريات ومعاينة الشقة مسرح الواقعة، العثور على الشاكوش المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، وكشفت التحريات أن نجل المجني عليها الأولى، وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية لتعديه على والدته باستمرار، وأضافت التحريات أن المتهم كعادته تعدى على والدته يوم الواقعة، في حضور شقيقها الذي تدخل رافضا ما يحدث، فتعدى المتهم على المجني عليه الثاني بالضرب بالشاكوش، ثم اعتدى على والدته بتهشيم رأسها ثم فرا هاربا.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، واعترف بقتل والدته وإصابة خاله، وتم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.