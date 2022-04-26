الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: الاستعراض العسكرى الشمالى يثبت تركيزه على تطوير الأسلحة

يون سيوك-يول
يون سيوك-يول

أكدت اللجنة الرئاسية الانتقالية الكورية الجنوبية اليوم، أن بيونج يانج أثبتت من خلال استعراضها العسكري الأخير بأنها ركزت خلال السنوات الخمس الماضية على تطوير الأسلحة التي تهدد بها السلام ليس في شبه الجزيرة الكورية فقط بل شمال شرق آسيا والعالم أجمع، خلافًا عن دعوتها للسلام والحوار على وجهها الخارجي.

وأوضح نائب المتحدث باسم اللجنة «وون إل- هي»، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»- أن كوريا الشمالية استعرضت أسلحتها وقدراتها النووية المطلوبة لتحقيق المهام الخمس الأولى لبناء نظام الأسلحة الاستراتيجية للدفاع عن النفس، من خلال عرض مجسم رأس الصاروخ النووي ونشر الأسلحة المتنوعة القادرة على إطلاق قنابل نووية.

وقال «وون» إن التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية تشكل لنا تهديدًا حقيقيًا جسيمًا، فإن مهامنا العاجلة قبل كل شيء تتمثل في تجهيز أنفسنا بإمكانيات لردع هذه التهديدات.

وأضاف أن حكومة الرئيس الكوري المنتخب «يون سيوك- يول» الجديدة ستعزز التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وتكمل بسرعة عاجلة قدرات الدولة لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية الشمالية، كما تخطط لتطوير أنظمة الأسلحة أيضًا.

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