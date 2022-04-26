رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع أعمال التجميل بحى حلوان (صور)

أجرى اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، جولة بحي حلوان بالمنطقة الجنوبية.

وتفقد رئيس الهيئة مناطق كفر العلو والرشاح والملأ وخلف المقابر ومناطق التبين والمناولة الرئيسية بحلوان.



واستمع اللواء إيهاب الشرشابي إلى النائب محمود بكري أثناء الجولة في نقل تحيات وتقدير أهالي كفر العلو وحلوان على المجهود المبذول من الهيئة لرفع مستوى النظافة والتجميل والإنارة بكامل تجهيزاتها بكافة أرجاء الحي بحلوان وحرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة حتى يشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في خدمات تمس حياته اليومية من النظافة.

وشدد الشرشابي على مسؤولي الشركة بالتواجد المستمر في رفع تراكمات وتجريد الأتربة لجميع محاور وشوارع المنطقة.



وتابع رئيس الهيئة جولته وتفقد أعمال رفع المخلفات من المناولة الرئيسية وكيفية العمل داخل المناولة، وفي نهاية الجولة طلب سيادته بمزيد من الجهد والاجتهاد واستمرار العمل من الجميع.

وقدم الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمركزية للنظافة والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة ومديري المنطقة الجنوبية المهندس علاء أبو طالب والمهندس أحمد شلبي والعميد أشرف أبو المكارم رؤوساء الأفرع كل في قطاعه ومنطقته.



رافق اللواء إيهاب الشرشابي في جولته المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة، والمهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية، والمهندس محمد مختار، والمهندس علاء أبو طالب، والمهندس أحمد شلبي، والعميد أشرف أبو المكارم، والسادة رؤوساء الأفرع والعاملين بفرع حلوان.

وتأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لأجهزة محافظة القاهرة والأحياء بالاستنفار وتوجيه حملة نظافة في إحياء القاهرة على مدار أسبوع، وفي إطار حرص رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة على الجولات الميدانية للوقوف على مستوى النظافة وتطبيق منظومة النظافة الجديدة في كافة أحياء المنطقة الجنوبية.