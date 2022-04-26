الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تعتزم مدّ «جسر للحبوب» لضمان توريدها من أوكرانيا

حبوب القمح
حبوب القمح

تخطط الحكومة الألمانية بالتعاون مع أكبر شركة شحن بالسكك الحديدية في أوروبا Cargo لإطلاق "جسر حبوب" من أوكرانيا، لضمان إمداداتها لألمانيا.

 

قال مايكل ثورير الموظف الكبير في وزارة النقل الفيدرالية الألمانية: "بصفتي موظفا في شركة النقل بالسكك الحديدية، أنا ملزم بضمان تسليم 20 مليون طن من الحبوب من أجل منع كارثة المجاعة في العالم"، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "هاندلسبلات" .

 

وأشار إلى أن المفاوضات جارية حاليا مع ممثلي شركة السكك الحديدية الأوكرانية ومشغلي السكك الحديدية الأوروبيين الآخرين، بما في ذلك في بولندا والتشيك وسلوفاكيا ورومانيا.

 

وأكد أنه "في الوقت الحاضر، ندرس كيفية إعادة جسر الحبوب بالفعل إلى الحياة".

 

وتشارك المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة في المفاوضات بشأن تنفيذ خطة "جسر الحبوب".

 

وتقدم الشركة أيضا شبكة سكك حديدية تربط الموانئ المهمة، حيث يمكن إعادة شحن الحبوب ونقلها عن طريق السفن إلى المناطق الأكثر احتياجا إليها، وبشكل أساسي إلى دول مثل إثيوبيا أو لبنان أو إندونيسيا.

أوكرانيا المانيا ضمان أوكران لضمان اوكراني الماني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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