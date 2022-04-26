مجلس الأمن الأفريقي يعقد اجتماعا حول دور الشباب في بناء السلام

عقدت مفوضية الشؤون السياسية والسلام والأمن اليوم جلسة في عاصمة بوروندي بوجمبورا عن دور الشباب في بناء السلام التي عقدت بمشاركة رئيس بوروندي إيفارست ندايشيمي ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي.



واعتبر المشاركون في الاجتماع قضية إدارة الأسلحة والذخيرة أولوية خاصة في تنفيذ مبادرة "إسكات البنادق"، وسط دعوات إلى الحاجة الملحة لدعم وتعزيز الجهود الوطنية في إدارة الأسلحة والذخيرة، كما دعا الاجتماع إلى تحسين استخدام قاعدة بيانات الأسلحة التابعة للاتحاد الأفريقي.



وتوقف المشاركون أمام التحديث حول جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة على المستويات القارية والإقليمية والوطنية.

في غضون ذلك، أكد مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، على أهمية دور الشباب في بناء السلام ومجابهة تحديات القارة.



وتابع أن إدراج قضية الشباب في جدول أعمال الشهر الجاري يعكس الالتزام بتنفيذ القرارات السابقة بشأن الشباب والسلام والأمن لا سيما في توفير تحديثات عن حالة التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنفيذ العشرية للإطار القاري للشباب والسلام والأمن.



وألقى السفير بانكول أديوي الضوء على اعتراف الاتحاد الأفريقي بالدور المهم الذي يلعبه الشباب في المساهمة في السلام والأمن والتنمية في أفريقيا على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، وحتى على المستوى العالمي، حيث يمكن للشباب تحقيق الكثير في المساعدة على تعزيز القيم التي تقوم عليها ثقافة السلام والمرونة المؤسسية، من المجتمع إلى المستويات العالمية.



وشدد على أن الإطار القاري للشباب والسلام والأمن وخطة التنفيذ العشرية الخاصة به أول وثيقة استراتيجية قارية على الإطلاق بغرض النهوض ببرنامج الشباب وقد أصبح نموذجًا للمناطق الأخرى، لزيادة تعميم مشاركة الشباب في بناء السلام.



وتطرق إلى إسهامات الشباب في التحديات التي تواجه القارة، معرباً عن امتنانه للشباب الذين قدموا تضحيات من أجل تعزيز السلام والأمن في القارة، كما قدم الكثيرون تضحيات خلال ذروة انتشار جائحة كورونا وما بعدها، وتجاوب الكثيرون مع مشروع الاتحاد الأفريقي الرائد "إسكات البنادق"، وواصل آخرون المشاركة في مبادرات نبذ التطرف والعنف ومكافحته، وبناء القدرات ، وإعادة الإعمار بعد الصراع والتنمية ، وتعزيز عمليات السلام.



وتطرق إلى أولويات الإطار القاري للشباب والسلام والأمن الذي يرتكز على "المشاركة" من قبل أصحاب المصلحة للعمل من أجل تطوير خطط العمل الوطنية في مالي وأوغندا وسيشيل وكينيا ونيجيريا وليبيريا والكاميرون، كما شاركت الجماعات الاقتصادية الإقليمية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في هذا الجهد.



وأشار إلى موافقة مجلس السلم والامن الافريقي على برنامج إرشاد بناة السلام الشباب الذي يهدف إلى تطوير الصفات القيادية الشبابية ومجموعات المهارات لبناء السلام.



وأكد على أهمية عنصر التدريب للشباب وشمل ذلك تدريبات على ريادة الأعمال الاجتماعية عبر الإنترنت والتي تُوجت ببرامج للتدريب على منع النزاعات والوساطة في وسط أفريقيا، والتدريب على منع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في شرق أفريقيا، وتدريب الشباب على التوعية ضد التطرف والتطرف العنيف ومنع النزاعات والتخفيف من حدتها والاستجابة لها في غرب أفريقيا؛ وورشة عمل توعية حول أدوار ومساهمات الشباب في السلام والأمن في شمال إفريقيا.