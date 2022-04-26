العائدون الحلقة 24| نقل عمليات «داعش» إلى ليبيا وانشقاق داخل صفوف التنظيم (ملخص)

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة رصد جهود «رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أهم أحداث الحلقة 24 من مسلسل العائدون..

بدأت أحداث الحلقة بنجاح المخابرات العامة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية التابعة لـ«داعش» والممولة من أجهزة مخابرات أجنبية.

وواصلت «داعش» مخططها لنقل عملياتها إلى ليبيا وبدأت في تنفيذ المخطط لنقل 25 ألف من المرتزقة إلى ليبيا وتدريبهم على أعلى مستوى، في الوقت الذي تُكثف فيه المخابرات العامة جهودها لرصد وإحباط المخطط وهو محل الحوار الذي دار بين نبيل ضابط المخابرات العامة وضباط الجهاز.

وتطرق الحديث عن سبل تمويل “داعش” ومصادر تلك التمويلات السنوية التي يتلقاها التنظيم من أجهزة مخابرات أجنبية، حيث تم رصد عملية نقل تلك التمويلات عبر عددٍ من البنوك حول العالم، وهو ما أكده “كمال” والي داعش في مشهد آخر، قائلًا: «لدي أموال فى أكبر البنوك وهويات مزيفة في كل أنحاء العالم».

ودار حوار بين فريق ضباط المخابرات العامة نبيل وعمر ونادين، حول أسباب الانشقاق داخل تنظيم “داعش” بسبب الخلاف على مناطق توريد الغاز وصعود العملات الرقمية كملاذ آمن لتجنب رصد الحكومات لحركة الأموال.

مواعيد عرض "العائدون"

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.