الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تعرف على أعياد المسيحيين المتبقية وتواريخها 2022

أعياد المسيحيين
أعياد المسيحيين

عقب انتهاء عيد القيامة ويتبعه يوم شم النسيم والذي يحتفل به المصريون كل عام في ذلك التوقيت لتبدأ معه أيام الربيع، تصدر البحث في مصر على محركات البحث العالمية عن أعياد المسيحيين وتواريخها المتبقية 2022.

وتصدرت أعياد المسيحيين وتواريخها المتبقية 2022، تريند "جوجل" وتساءل الكثير من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أعياد المسيحيين المتبقية وتواريخها خلال 2022.

وتستعرض "الدستور" خلال ذلك التقرير أعياد المسيحيين وتواريخها المتبقية 2022.

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أعياد المسيحيين وتواريخها المتبقية 2022

تبدأ أول أعياد المسيحيين المتبقية خلال عام 2022 في الأول من مايو والذي يسمى أحد توما والذي يوافق يوم 23 برمودة 1738

وفي أول يونيو يحتفل المسيحيين بدخول السيد المسيح إلى مصر في رحلة العائلة المقدسة، والذي يوافق 24 بشنس 1738

في اليوم التالي له يحتفلون بعيد الصعود في يوم 2 يونيو الذي يوافق 25 بشنس 1738.

وبعد 10 أيام وتحديدًا في يوم 12 يونيو يكون عيد العنصرة الذي يوافق 5 بؤونة 1738.

ثم تبدأ أول أيام صوم الرسل في 13 يونيو الموافق 6 بؤونة 1738.

أما عيد القديسين بطرس وبولس يكون يوم الثلاثاء 12 يوليو الموافق 5 أبيب 1738.

ثم يأتي أول صوم السيدة العذراء في 7 أغسطس الموافق 1 مسرى 1738.

عيد التجلي في 19 أغسطس الموافق 13 مسرى 1738.

ويأتي عيد صعود جسد السيدة العذراء 22 أغسطس الموافق 16 مسرى 1738.

ثم عيد النيروز – رأس السنة القبطية في 11 سبتمبر (يوافق 1 توت 1739 ).

تذكار ظهور الصليب المقدس 27 سبتمبر (يوافق 17 توت 1739 ).

بدء الصوم الميلادي 25 نوفمبر (يوافق 16 هاتور 1739 ).

 

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وفي بداية العام احتفل المسيحيونن بعيد الميلاد المجيد يوم الجمعة 7 يناير (يوافق 29  كيهك 1738).

عيد الغطاس: 19 يناير (يوافق 11 طوبة  1738).

بدء صوم يونان: 14 فبراير (يوافق 7 أمشير 1738).

دخول السيد المسيح الهيكل: 15 فبراير (يوافق 8 أمشير 1738 ).

فصح يونان: الخميس 17 فبراير (يوافق 10 أمشير 1738 )

أول الصوم الكبير (بدء الصوم الأربعيني المقدس ): 28 فبراير (يوافق 21 أمشير 1738 ).

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