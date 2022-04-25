الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد حريق «الأورمان».. زوار الحديقة مستمرون في احتفالات شم النسيم

احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم بحديقة الأورمان

توافد منذ صباح اليوم الاثنين العديد من المواطنين لحديقة الأورمان بالجيزة، للاحتفال بأعياد شم النسيم، ومع ظهر اليوم تفاجأ زوار حديقة الأورمان باشتعال النيران في جوانب الحديقة، وتوافد قوات الحماية المدنية على الحديقة للسيطرة على النيران والتي اشتعلت في الأشجار على جدران الحديقة وجوانبها.

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وعلى الرغم من اشتعال النيران بالحديقة إلا أن العديد من المواطنين استمروا في التواجد لاستكمال احتفالاتهم وافتراشهم الحديقة بمختلف المأكولات والمشروبات للاحتفال بأعياد شم النسيم، ومن جانب الحريق حاول قوات الحماية المدنية إبعاد المواطنين عن الحريق قدر الإمكان مع تأمين احتفالاتهم وهذا ما نجحوا فيه ولم تشهد الحديقة أى إصابات مع جانب شعور المواطنين بتأمينهم داخل الحديقة.

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وشهدت حديقة الأورمان بالجيزة منذ قليل، اليوم الإثنين، اندلاع حريق ضخم خلال احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم، حيث تفاجأ المواطنون والمحتفلون خلال تواجدهم داخل الحديقة باندلاع حريق ضخم في أشجار الحديقة، مما تسبب في تزايد اشتعال النيران.

وبمجرد اندلاع النيران، تدافعت قوات الحماية المدنية، وما يقرب من ٤سيارات مطافئ وسيارات إسعاف كمحاولة للسيطرة على الحريق، وبمجرد السيطرة عليه في مكان يتم اشتعاله في مكان آخر، خاصة وأن الحريق على جوانب الحديقة، وليس في وسطها.

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وحاولت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق حتى الوقت الحالي، ومنع تواجد المواطنين بمحيط الحريق لتأمين احتفالاتهم، وساعد في السيطرة على الحريق قوات الحماية الخاصة بالأعياد.

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ويحتفل المصريون، اليوم الإثنين 25 أبريل بعيد شم النسيم والذي يعد من أقدم الأعياد التي يحتفل بها الشعب المصري.

ويعود تاريخ شم النسيم إلى مصر القديمة إلى ما لا يقل عن 2700 قبل الميلاد (الأسرة الثالثة للمملكة القديمة) وهو مهرجان يحتفل بقدوم الربيع، وكان تغيير الفصول وخاصة لتأثيره على نهر النيل، حدثا مهما في حياة جميع المصريين، وكان اختتام المواسم الزراعية المزدهرة .

واعتقد قدماء المصريين أن شم النسيم يمثل بداية خلق العالم عندما يبحر "رع" إله الشمس بقاربه في السماء والمراسي على قمة الهرم الأكبر، في رحلة ترمز إلى الحياة والموت.

حديقة الاورمان شم النسيم أعياد شم النسيم حريق حريق حديقة الأورمان احتفالات شم النسيم

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