وزيرة الثقافة تطلق المشروع القومي للسينما

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة؛ تقوم الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بعرض مجموعة من الأفلام وذلك من خلال مشروع "سينما الشعب" والذي أطلقته منذ أيام قليلة وزارة الثقافة.

ويبدأ مشروع "سينما الشعب" خلال عيد الفطر المبارك بعرض فيلم "واحد تاني" للنجم أحمد حلمي ولكن من المقرر أن يسبق فيلم "واحد تاني" عرض الفيلم التسجيلي القصير "التجلي" وهو من صناعة شباب خريجي الدراسات السينمائية بقصر السينما ومشروع ابدأ حلمك السينما بين يديك.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة: إن اختيار مواقع "سينما الشعب" تم دراسته بعناية لعدم المساس بالأنشطة الثقافية والفنية لقصور الثقافة، ومن جهة أخرى صرحت أن المشروع يهدف لخدمة المواطن من حيث سعر التذكرة كما أنه يهدف للنهوض بصناعة السينما عن طريق زيادة دور العرض السينمائي التي ستصل إلى ٤٠ دار عرض مع حلول عام ٢٠٢٣.

كما صرح المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وقال: لقد سخرنا كافة الإمكانيات لمشروع سينما الشعب نظراً لأهميته.

ومن جانبه صرح الفنان تامر عبدالمنعم مدير مشروع "سينما الشعب" ومدير عام الثقافة السينمائية أن مشروع سينما الشعب نقطة تحول في تاريخ السينما المصرية وهذا المشروع قائم على جعل السينما متاحة لجميع فئات الشعب وخدمة الصناعة نفسها.

وأضاف عبدالمنعم: حان الوقت لإعطاء الشباب والمواهب فرصة حقيقة في مجال السينما عن طريق "سينما الشعب"وذلك وفقا لتوجه الوزارة.

فيلم "التجلي" هو فيلم تسجيلي قصير مدته 5 دقائق تم تصويره في سانت كاترين وصناع الفيلم شباب خريجي الدراسات السينمائية بقصر السينما والمشرفين أساتذة من صناع السينما.

"التجلي" تعليق صوتي الإعلامي القدير مفيد فوزي سيناريو علاء فرغلي مونتاچ أحمد سرحان مشرف قسم المونتاچ حسام المحفوظي مشرف قسم الإخراج فخر الدين نجيدة مشرف قسم التصوير زايد نايف تصوير أحمد سرحان، عبدالرحمن محمد ومن إخراج عبدالله مرسي وإشراف عام تامر عبدالمنعم.



جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من سينمات مشروع سينما الشعب :

- سينما الشعب البحر الأعظم بالجيزة ( سينما صيفي )

- سينما الشعب الأنفوشي بالأسكندرية

- سينما الشعب السادات بالمنوفية

- سينما الشعب شبين الكوم بالمنوفية

- سينما الشعب قنا

والمرحلة الثانية ستدخل الخدمة آخر شهر مايو والسينمات هي :-

- سينما الشعب سيوة بمطروح

- سينما الشعب هيبيس بالوادي الجديد

- سينما الشعب دسوق

- سينما الشعب كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ

- سينما الشعب شرم الشيخ بجنوب سيناء

علي ان ترتفع إلى 15 سينما مع حلول عيد الاضحي المبارك.

وقد قامت إدارة السينما بتصوير وانتاج أفلام تسجيلية للعرض قبل الأفلام الرئيسية الفترة المقبلة وهي محمية وادي الريان

صباح الخير يا سيوة للمخرج احمد البدري وفيلم "عن دهب".

كما تتفاوض إدارة المشروع مع جهات إنتاج وزارة الثقافة لعرض أفلامها القصيرة قبل الأفلام الرئيسية ومن هذه الجهات أكاديمية الفنون والمركز القومي للسينما.

يقام مشروع "سينما الشعب" تحت إشراف وتوجيه الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة واشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية وقصر السينما.