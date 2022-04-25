البابا تواضروس يلتقى أحبار الكنيسة ورهبان الأديرة فى دير السريان

استضاف دير السيدة العذراء “السريان” بوادي النطرون، صباح اليوم الإثنين، مائدة الإفطار التي جمعت قداسة البابا تواضروس الثاني بعددٍ من الآباء المطارنة والأساقفة، عقب انتهاء القداس الإلهي.

وألقى قداسة البابا كلمة روحية بمناسبة القيامة أثناء اللقاء الذي يعد تقليدًا سنويًّا لقداسته وأعضاء المجمع المقدس.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الإثنين، عددًا من أصحاب النيافة الأساقفة ورؤساء الأديرة والآباء الرهبان؛ حيث قدموا التهنئة لقداسته بعيد القيامة المجيد.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، قداس عيد شم النسيم بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

يشارك البابا تواضروس الرهبان جلسة روحية عقب انتهاء صلوات القداس، إلى جانب مشاركته الأغاني السنوية مع رهبان دير الأنبا بيشوي احتفالًا بهذه المناسبة.

كما يلتقي البابا تواضروس الأقباط عبر تقنية البث المباشر؛ لتقديم التهنئة لهم، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، وشم النسيم واحتفالات عيد الربيع.

واعتذر البابا تواضروس الثاني عن استقبال المهنئين بالمقر البابوي خلال يوم عيد القيامة المجيد، كعادته السنوية؛ نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، وأجواء شهر رمضان الكريم، واقتصر تلقى التهنئة بعيد القيامة المجيد على استقبال المهنئين بالعيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ووضع مسافة بينه وبين المهنئين لا تقل عن مترين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للوقاية من كورونا.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأحد، بعيد القيامة المجيد.

ويأتى عيد القيامة فى نهاية أسبوع الآلام، والذي بدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح للقدس ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بـ"سبت النور"، الذى يحدث فيه ما يعتقد المسيحيون أنه معجزة خروج "النار المقدسة" من قبر المسيح الواقع بكنيسة القيامة فى القدس المحتلة.

وتحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى.