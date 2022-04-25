المغرب يسجل حالة وفاة و17 إصابة بكورونا و47 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة المغربية في نشرتها اليومية الخاصة بالوضعيّة الوبائية في المملكة بارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.164.717 حالة، فيما ثبت إجمالي الوفيات جراء الوباء عند 16.066 وفاة.

وأشارت الصحة المغربية إلى أنه تم التأكد من 47 حالة شفاء إضافية؛ ليصل التعافي إلى 1.148.272.

ونوهت إلى أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4149 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.431.951 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.