مصرع طفل رضيع فى حريق شقة سكنية بالهرم

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، حريق شقة سكنية مما أسفر عن مصرع طفل رضيع، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمت عملية السيطرة على الحريق بالكامل، كما نقلت سيارة الإسعاف المتوفى إلى المستشفى.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بنزلة السمان.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ كما دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء.

وبالفحص تبين نشوب حريق بعقار بمساكن كفر الجبل، ما أسفر عن مصرع طفل رضيع جرى نقل جثته ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة.