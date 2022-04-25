الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أحمد عبد اللطيف: قريبًا صدور 4 أعمال مترجمة ولا أنافس أحدًا

أحمد عبد اللطيف
أحمد عبد اللطيف

يصدر قريبا للكاتب الروائي والمترجم أحمد عبد اللطيف عددا من الأعمال الإبداعية والتى قام بترجمتها إلى العربية  وهي "لا أحد ينام" لـ خوان خوسيه مياس،  و"الفضة المحروقة "لـ ريكاردوبيجليا، و"وجوستابينو"، لـ أنريس باربا   “ ثلاثه أعمال  تصدر عن دار ذات السلاسل للنشر والتوزيع، أما عن كتاب ”بلدي تحت جدلي.. مذكرات الحب والحرب للكاتبة الروائية جيوكوندا بيلي . تصدر عن دار المدى للنشر والتوزيع .

يقول قال عبد اللطيف لـ"الدستور"، ردا عن سؤال  هل يمثل مشكلة صدور الأعمال الـ 4 دفعة واحدة  للمترجم والقاري في ن واحد "لا الحقيقة أن الأعمال الأربعة نتاج عمل ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢ أي ما يتجاوز عامين ونصف من العمل. المسألة أنها تأخرت في النشر لأسباب الكورونا وتوقف بعض المعارض، وهي مسألة تخص الناشر وحده لأنه أدرى بإدارة توزيع الكتب.

وعن أن صدور الأعمال دفعة واحدة يعنى دخول منافسة مع المترجم نفسه " أنا لا أنافس نفسي ، ولا أنافس أحدا، فقط أعمل قدر استطاعتي بدون أن تطغى الترجمة على مشروعي الكتابي، لذلك اترك مسافة للراحة بين كل كتاب مترجم وآخر."

ولفت عبد اللطيف إلى أن كتاب "بلدي تحت جلدي.. مذكرات الحب والحرب"  للكاتبة جيوكوندا بيلي، هو عبارة عن  مذكرات لكاتبة نيكاراجوا عن غرامياتها من ناحية ومشاركتها في الثورة الساندينية من ناحية أخرى.  وسيصدر عن دار المدى للنشر والتوزيع، أما عن  "جواستابينو" فتدور اجواءها حول فنان معماري إسباني يعتبر مؤسس مدينة نيويورك.

وتابع عبد اللطيف أما عن ورواية "مياس" الجديدة فهي استكمال لمشروعه الفانتازي بمفردات واقعية عن سائقة تاكسي تبحث عن حبيب مفقود في مدريد.

وختم عبد اللطيف بالاشارة إلى "أنا القصة المحروقة" والتى ستصدر عن سلسلة ذات السلاسل فهي  قصة حقيقية يعيد بيجليا حكيها وهي عن سرقة بنك في بوينوس ايريس.

المترجم أحمد عبد اللطيف لا أحد ينام خوان خوسيه مياس الفضة المحروقة ذات السلاسل دارالمدى للنشر والتوزيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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