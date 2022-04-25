صلوات وتهاني عيد القيامة بإيبارشية سوهاج للأقباط الأرثوذكس

صلى نيافة الأنبا باخوم أسقف إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، قداس عيد القيامة المجيد مساء أول أمس بكنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج (مقر المطرانية) وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وأعداد كبيرة من الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.

واستقبل نيافته اتصال هاتفي للتهنئة بالعيد، من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، كما أرسل باقة من الزهور بهذه المناسبة.

كما اتصل هاتفيًا للغرض ذاته عدد من القيادات التنفيذية والمحلية.

وزار مقر المطرانية الدكتور مصطفى عبد الخالق على رأس وفد من نواب رئيس الجامعة وأساتذتها، وكذلك نواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد القيامة المجيد.

شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

وفي سياق متصل أجرى محافظ أسوان اللواء أشرف عطية اتصالًا هاتفيًا بنيافة الأنبا باخوم بصفته النائب البابوي لإيبارشية أسوان، قدم خلاله التهنئة بعيد القيامة، متمنيًا الخير والسلام لنيافته وللمسيحيين المصريين بأسوان.