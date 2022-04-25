الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: إيقاف قرار خصم 10% من حصص دقيق المخابز خلال رمضان

وزيرالتموين
وزيرالتموين

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بإيقاف قرار خصم حصص المخابز من الدقيق البلدي، والتي كانت مقررة بنسبة 10% طوال شهر رمضان؛ بسبب عدم إقبال المواطنين على شراء الخبز بكميات كبيرة خلال شهر رمضان، على أن تعود حصص الدقيق للمخابز كما كانت عليه قبل شهر رمضان، اعتبارا من أول شهر مايو المقبل.

يأتي إلغاء القرار بعد أن نجحت وزارة التموين في تأمين مخزون من القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم على مدار الفترات الماضية، بجانب أيضا استلام محصول القمح المحلي حاليا من المزارعين اعتبارا من أول الشهر الجاري، ما يعزز المخزون الاستراتيجى من القمح إلى نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر توجيهاً وزارياً بإرجاء تحصيل ‏المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية ‏خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن ذلك يأتي من ‏حرص الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي ‏المدعم للمواطنين، وتيسيراً على أصحاب المخابز البلدية في ‏ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، ‏وحلول شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، وقرب نهاية العام ‏الدراسي.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قررت تخفيض حصص المخابز من الدقيق البلدي خلال شهر رمضان الكريم بنسبة 10% بسبب عدم إقبال المواطنين على شراء الخبز بكميات كبيرة خلال شهر رمضان مقارنة بالأيام العادية، وهو ما تبين من النظام الإلكتروني لصرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.

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وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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