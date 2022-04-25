الإجازات الرسمية فى عيد الفطر 2022 للقطاع الحكومى والخاص والبنوك ومكاتب البريد

أيام قليلة وتبدأ إجازة عيد الفطر 2022 في القطاع الحكومي والخاص وكذلك البنوك، كل منهم وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويرصد الدستور من خلال هذا التقرير إجازة عيد الفطر 2022 لكل من إجازة القطاع الحكومي و إجازة القطاع الخاص، وكذلك إجازة البنوك الرسمية.

إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الخاص

قرر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن يوم الأحد أول مايو 2022، هو يوم إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد العمال، وأن أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

الإثنين 2 مايو 2022 أول أيام العيد الصغير 2022 الثلاثاء 3 مايو 2022 ثاني أيام العيد الصغير 2022

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.

وقال «سعفان» إن ذلك يأتي إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الحكومي

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أيضًا أن تكون الفترة بداية من يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022، حتى الخميس 5 من مايو عام 2022، إجازات رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد العمال.

الخميس 28 أبريل 2022 إجازة عيد العمال 2022 الجمعة 29 أبريل 2022 إجازة أسبوعية السبت 30 أبريل 2022 إجازة أسبوعية الأحد 1 مايو 2022 وقفة العيد 2022 الإثنين 2 مايو 2022 أول يوم عيد الثلاثاء 3 مايو 2022 ثاني يوم عيد الأربعاء 4 مايو 2022 ثالث يوم عيد الخميس 5 مايو 2022 رابع يوم عيد الجمعة 6 مايو 2022 إجازة أسبوعية السبت 7 مايو 2022 إجازة أسبوعية

إجازة البنوك الرسمية في عيد الفطر 2022

أعلن البنك المركزي عن إجازة البنوك الرسمية ستبدأ إجازة خلال عيد الفطر 2022 بداية من يوم 2 مايو المقبل لمدة 3 أيام حتى الأربعاء 4 مايو، ويعاود العمل يوم الخميس 5 مايو ثم العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في مصر يومي الجمعة والسبت.