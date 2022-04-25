الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإجازات الرسمية فى عيد الفطر 2022 للقطاع الحكومى والخاص والبنوك ومكاتب البريد

عيد الفطر
عيد الفطر

أيام قليلة وتبدأ إجازة عيد الفطر 2022 في القطاع الحكومي والخاص وكذلك البنوك، كل منهم وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويرصد الدستور من خلال هذا التقرير إجازة عيد الفطر 2022 لكل من إجازة القطاع الحكومي و إجازة القطاع الخاص، وكذلك إجازة البنوك الرسمية.

 

إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الخاص

قرر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن يوم الأحد أول مايو 2022، هو يوم إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد العمال، وأن أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

الإثنين 2 مايو 2022أول أيام العيد الصغير 2022
الثلاثاء3 مايو 2022ثاني أيام العيد الصغير 2022

 

 

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.

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وقال «سعفان» إن ذلك يأتي إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الحكومي

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أيضًا أن تكون الفترة بداية من يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022، حتى الخميس 5 من مايو عام 2022، إجازات رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد العمال.

الخميس28 أبريل 2022إجازة عيد العمال 2022
الجمعة29 أبريل 2022إجازة أسبوعية
السبت30 أبريل 2022إجازة أسبوعية
الأحد1 مايو 2022وقفة العيد  2022
الإثنين2 مايو 2022أول يوم عيد
الثلاثاء3 مايو 2022ثاني يوم عيد
الأربعاء4 مايو 2022ثالث يوم عيد
الخميس5 مايو 2022رابع يوم عيد
الجمعة6 مايو 2022إجازة أسبوعية
السبت7 مايو 2022إجازة أسبوعية

 

إجازة البنوك الرسمية في عيد الفطر 2022

أعلن البنك المركزي عن إجازة البنوك الرسمية ستبدأ إجازة خلال عيد الفطر 2022 بداية من يوم 2 مايو المقبل لمدة 3 أيام حتى الأربعاء 4 مايو، ويعاود العمل يوم الخميس 5 مايو ثم العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي في مصر يومي الجمعة والسبت.

الإثنين2 مايو 2022أول يوم العيد
الثلاثاء3 مايو 2022ثاني أيام العيد
الأربعاء5 مايو 2022ثالث أيام العيد

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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