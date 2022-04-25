بتخفيضات تصل 60%.. أسعار «كحك العيد» فى منافذ «التموين»

قال حازم محمد عبدالمجيد، رئيس قطاع فروع الجيزة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تخفيضات كبيرة في أسعار كحك العيد التي تم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية بنسبة تتراوح من 50% إلى 60% عن مثيلاتها في السوق المحلية، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وأضاف «عبدالمجيد» أنه يتم ضخ كميات كبيرة من سلع الكحك والبسكويت والبيتي فور وكافة السلع الغذائية الخاصة بعيد الفطر المبارك في جميع فروع شركة الأهرام، حيث متوسط الضخ اليومي يصل إلى أكثر من 1 طن في فروع الشركة البالغ عددها 164 فرعا.

وتابع أنه بجانب طرح كعك عيد الفطر المبارك تم زيادة الكميات المطروحة من الأسماك المملحة والطازجة والمجمدة بمناسبة أعياد الأقباط، بأسعار أقل من مثيلتها في السوق المحلية بنسبة 20%، منها الرنجة بسعر 40 جنيها للكيلو الواحد.

من جهته، قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أصدر تعليمات بضرورة ضخ كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات الطازجة بأسعار مخفضة تصل إلى 30% وبجودة عالية، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف الشحات أن هناك 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية و300 سيارة متنقلة بالمحافظات، إضافة إلى 40 ألف بقال تمويني ومنفذ "جمعيتي" على مستوى الجمهورية يتم من خلالها طرح السلع بتخفيضات كبيرة.

وعن أسعار كحك عيد الفطر الذي تم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية، أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين أن علبة كحك سادة 1 كيلو بسعر 75 جنيها، وعلبة بسكويت سادة 1 كيلو 70 جنيها، وعلبة بتي فور 1 كيلو 75 جنيها، وعلبة مشكل 1 كيلو 85 جنيها، وعلبة مشكل 2 كيلو 165 جنيها.

وتابع أن سعر علبة مشكل فاخرة 2 كيلو 190 جنيها، وعلبة بسكويت شفاف 1 كيلو 75 جنيها، وعلبة بسكويت نادر شفاف 2 كيلو 149 جنيها، وعلبة كعك ملبن 1 كيلو 75 جنيها.

ولفت إلى أن سعر علبة كحك مكسرات 1 كيلو 105 جنيهات، وعلبة غريبة سادة 1 كيلو 100 جنيه، وعلبة غريبة لوز 1 كيلو 110 جنيهات، وبيتي فور لوكس 1 كيلو 95 جنيها، وعلبة مشكل كرتون 1 كيلو 75 جنيها، وعلبة مشكل كرتون 2 كيلو 155 جنيها.