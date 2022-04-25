الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أخبار درجات الحرارة وحالة الطقس خلال عيد الفطر 2022

الطقس
الطقس

يتساءل الكثير من المواطنين عن درجات الحرارة وحالة الطقس خلال عيد الفطر 2022، بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة، من ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ في حركة الرياح خلال تلك الفترة من العام خاصة في فصل الربيع وأعياد شم النسيم.

وتحتل كلمات درجات الحرارة وحالة الطقس خلال عيد الفطر 2022، أعلى معدلات البحث عبر المحركات العالمية وعلى رأسها "جوجل"، ولذلك تستعرض "الدستور" خلال ذلك التقرير درجات الحرارة وحالة الطقس خلال عيد الفطر 2022.

 

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درجات الحرارة وحالة الطقس خلال عيد الفطر 2022

تشهد درجات الحرارة خلال عيد الفطر 2022، تقلبات جوية ونشاط للرياح، حيث ترتفع درجة الحرارة في مصر والمحافظات بالتزامن مع الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، وبدء إجازة عيد الفطر 2022.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، خلال عيد الفطر، وكذلك محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما يسود جو معتدل على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

بعد انخفاض درجات الحرارة.. نصائح تساعدك على تجاوز الطقس المتقلب

فيما أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على محافظات الشمال بدءًا من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد.

بينما تتعرض مصر بداية من يوم الجمعة المقبل 29 أبريل الجاري لموجة حارة مؤقتة تستمر ليوم واحد يكون فيها الطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل الحرارة ليلًا، مع استمرار نشاط الرياح.

 

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توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في القاهرة والمحافظات

محافظة القاهرة 5:36

الجيزة 5:37

الإسكندرية  5:40

بورسعيد  5:30

السويس 5:31

العريش 5:25

الطور  5:30

سانت كاترين  5:28

طابا 5:23

شرم الشيخ 5:27

دمنهور 5:38

طنطا 5:36

المنصورة 5:34

الشرقية 5:35

بنها 5:36

المنوفية  5:37

كفرالشيخ 5:36

الفيوم 5:39

بني سويف 5:38

المنيا 5:41

أسيوط 5:41

سوهاج 5:40

قنا 5:36

أسوان 5:38

مرسى مطروح 5:50

الإسماعيلية 5:31

حلايب 5:26

الغردقة 5:30

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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