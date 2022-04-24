مصرع وإصابة 7 فى انفجار أسطوانة كلور بشركة مياه سوهاج

توفي سائق وأصيب 6 آخرون في انفجار أسطوانة كلور تابعة لشركة مياه الشرب بسوهاج، إلى المصابين إلى مستشفى برديس ومستشفى سوهاج الجامعى.

وتبين أن المتوفي يعمل سائقا بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وأصيب 3 موظفين آخرين و3 مواطنين من خارج الشركة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة كلور فارغة بمحطة مياه برديس ووجود متوفى ومصابين.

بالفحص تبين حدوث انفجار أسطوانة كلور فارغة بالمحطة، مما نتج عنه وفاة سائق وإصابة 6 بينهم سيدة بعضهم من العاملين بالشركة وبعضهم من الأهالى نتيجة استنشاق ما تبقى من غاز الكلور بالأسطوانة.