بعد انخفاض درجات الحرارة.. نصائح تساعدك على تجاوز الطقس المتقلب

انخفضت درجات الحرارة إلى 31 درجة، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

جاء ذلك بعدما بلغت 40 درجة خلال أيام الأسبوع الماضي، فيما يشير إلى وجود تضارب كبير في درجات الحرارة منذ بداية شهر إبريل الجاري وحتى اليوم، هذا التضارب الذي يمكن إلى مشاكل صحية كبيرة.

في السطور التالية نشير إلى عدد من النصائح التي يمكن أن تؤدي إلى المرور من هذا التضارب بسلام دون الإصابة بأزمة صحية وذلك بحسب ما ورد في موقع health:

تابع أخبار الطقس:

يغفل كثيرون عن متابعة أخبار الطقس في حين يعد متابعة أخبار الأرصاد الجوية هذه الأيام أمرا ضروريا، لتوخي الحظر في حال الطقس محملاً بالأتربة، خاصة في حالة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الصدرية ومرضى الحساسية، تعد متابعة أخبار الطقس بالنسبة لهم ضرورة قصوى.

الاهتمام بجهاز المناعة:

يعتبر جهاز المناعة هو خط الدفاع الأول بالنسبة لجسمك لذلك من المهم الاهتمام به، وتقديم الطعام اللازم له من أجل أن يقوى على الدفاع عن الجسم خاصة في الأوقات التي تتسم بتضارب في درجات الحرارة، كالتي تشهدها مصر هذه الأيام، ففي حالة الاهتمام بجهاز المناعة، سوف تجنب الجسم تناول الكثير من الأدوية الناتجة عن الأمراض التي يمكن أن تصيب الجسم في هذه الفترة.

لا تخفف الملابس الآن:

يفضل ألا تقدم على تجربة تخفيف الملابس هذه الأيام التي الحد الذي تنتهي معه فترة الشتاء بالنسبة لك، وإنما يمكن التخفيف مع الالتزام بارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة، ولا تتجه إلى ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل إلا في الأول من مايو، أي بعد انتهاء فترة التقلبات بشكل كامل.

الإكثار من المشروبات الدافئة:

تحتوي المشروبات الدافئة على عدد كبير من الفوائد حيث تعمل على تهدئة المعدة، وكذلك تهدئة الصدر من الأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق به جراء هذا الجو المتقلب، كما أنه يجب الاهتمام بتناول العصائر الفريش من الفواكه، والبعد عن العصائر ذات الألوان الصناعية والمحليات كما يحب الاتجاه إلى تناول الخضروات بكثرة خلال هذه الأيام، نظرًا لاحتواء الخضروات على نسبة كبيرة من الماء أيضًا.