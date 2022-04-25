نانسى علم الدين: سعيدة بردود الفعل على دور «بنورة» فى «جزيرة غمام»

عبّرت الفنانة الشابة نانسي علم الدين عن سعادتها بردود الفعل التي وصلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن دور «بنورة» في مسلسل «جزيرة غمام».

وأكدت «نانسي»، في بيان صحفي لها، أنها تحمست للعمل لكونه يدور في عوالم الدراما الصوفية التي تميز الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وكان وجود اسمه على النص من أهم عوامل قبولها للدور، إضافة إلى وجود المخرج الكبير حسين المنباوي، وهذه الكوكبة من النجوم في العمل، خاصة النجم رياض الخولي الذي تلعب دور زوجته في أحداث المسلسل.

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك في بطولته بجانب مي عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض مسلسل «جزيرة غمام» على قناة «الحياة»، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.