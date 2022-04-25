الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نانسى علم الدين: سعيدة بردود الفعل على دور «بنورة» فى «جزيرة غمام»

نانسي علم الدين
نانسي علم الدين

عبّرت الفنانة الشابة نانسي علم الدين عن سعادتها بردود الفعل التي وصلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن دور «بنورة» في مسلسل «جزيرة غمام».

وأكدت «نانسي»، في بيان صحفي لها، أنها تحمست للعمل لكونه يدور في عوالم الدراما الصوفية التي تميز الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وكان وجود اسمه على النص من أهم عوامل قبولها للدور، إضافة إلى وجود المخرج الكبير حسين المنباوي، وهذه الكوكبة من النجوم في العمل، خاصة النجم رياض الخولي الذي تلعب دور زوجته في أحداث المسلسل.

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك في بطولته بجانب مي عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض مسلسل «جزيرة غمام» على قناة «الحياة»، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

عروض المسرح الكاتب الكبير مسلسل لعبة نيوتن رياض الخولي وسائل التواصل الاجت

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأوقاف بشأن واقعة مسجد المراغى بحلوان: لم نأمر بإيقاف الصلاة

حقيقة منع استكمال صلاة التراويح فى أحد المساجد بحلوان

حريق هائل فى حديقة الأورمان بالجيزة (صور)

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

«الأرصاد»: صيف 2022 أقل حرارة من الأعوام السابقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)