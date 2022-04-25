الإفتاء توضح مصارف زكاة الفطر 2022 المستحقة للصدقة في القرآن الكريم

كشفت دار الإفتاء المصرية عن مصارف زكاة الفطر وزكاة المال والصدقات الواردة في القرآن الكريم والمقصود بالفئات المذكورة في أية مصارف الزكاة والحد الأدنى لإخراجها وأخر موعد لإخراجها.

مصارف زكاة الفطر المستحقة للصدقة

ووردت مصارف الزكاة والصدقات في القرآن الكريم في قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"

وقالت دار الإفتاء المصرية في شرحها لمصارف الزكاة أن هذه الفئات هي التي يجب على المسلم الالتزام بإخراج زكاة الفطر لها، ولا يجزئه إخراجها لغير هذه الأصناف، ويجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر 2022.

وأضافت أن المقصود بها موضحة أن الفقير هو الشخص الذي لا يملك شيئا في الوقت الحالي، أو يملك شيئًا يسيرًا من كسب أو مال لا يكفيه، وأن المسكين هو من يملك مال أو كسبٍ يقع موقعًا من كفايته، ولكن لا يكفيه.

وأوضحت أن المقصود بالعاملون عليها أي الذين يجمعون الزكاة، وذلك بشروط مفصلة في كتب الفقه، وأن المؤلفة قلوبهم اختلف الفقهاء في بقاء سهمهم أو انقطاعه.

وعن المقصود بقوله في الرقاب فهم العبيد إلا أن هذا الحكم قد ذهب بذهاب المحل بعد إلغاء الرق في الاتفاقية الدولية لتحرير الرق (برلين سنة 1860م ميلادية تقريبًا).

وأشارت إلى أن الغارمون هم من حانت آجال ديونهم، ولا يملكون سدادًا، وأن المقصود بفئة "في سبيل الله" فهم الغزاة في سبيل الله، مشيرة إلى أن فقهاء الحنابلة أجازوا في رواية إخراج الزكاة إلى الحجاج والعمار من هذا المصرف.

وفسرت دار الإفتاء "ابن السبيل" بأن المقصود به الشخص المغترب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده.

قيمة زكاة الفطر 2022 نقودا في مصر

في سياق متصل، أعلن دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، الحد الأدنى لإخراج زكاة الفطر كالتالي:-