«الإفتاء» تكشف طريقة حساب قيمة زكاة الفطر بطريقة سهلة

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن طريقة حساب زكاة الفطر إزاى بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة.

وأوضحت "دار الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “حسبناها على القمح اللى بيتعمل منه العيش اللى كل الناس فى مصر بتاكله، طيب سعر أردب القمح كام ٩٠٠ جنيه، والأردب فيه ١٥٠ كيلو، يبقى سعر الكيلو كام ٦ جنيه، طيب والزكاة أد إيه صاع من قمح، طيب الصاع يساوي كام كيلو طلع يساوي ٢.٠٤ كيلو يبقى نضرب ٢.٠٤ كيلو * ٦، يطلع الناتج ١٢.٢٤ جنيه”.

وأضافت: “دار الإفتاء قالت إنه ١٥ جنيه، يعني كمان مزودين عن السعر بشويه بحيث اختلاف الأسعار في الأردب، و ١٥ جنيه الحد الأدنى يعني طلع أكتر من ١٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك، بس اللى مش هيقدر فأقل حاجه يطلعها عن الفرد ١٥ جنيه، وتخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان ويجوز إخراجها نقدًا”.