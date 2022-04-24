الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا مراعاة لمصلحة الفقير

زكاة الفطر
زكاة الفطر

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا مراعاةً لمصلحة الفقير الذى يمكنه الاستفادة من هذا المال فى شراء أى مستلزمات لأبنائه فى هذه الأيام المباركة. 

وأضافت الدار أن إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمر جائز ومُجْزِئ، وهو مذهب طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، منهم: الحسن البصري فروي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر".

وأوضحت أن الأصل الذي شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير وإغناؤه في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون، وقد ألَّف العلامة أحمد بن الصديق الغماري كتابًا ماتعًا في تلك المسألة أسماه "تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال"، ورجَّح فيه مذهب الحنفية بأدلة كثيرة، ومن أَوجه عديدة، وصلت إلى اثنين وثلاثين وجهًا؛ لذا نرى ترجيح قول من ذهب إلى إخراج قيمتها، وهو الأولى في هذا الزمان.

دار الإفتاء يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا مراعاة مصلحة الفقير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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