يبحث المواطنون في كل أرجاء مصر عن رابط بيت الزكاة والصدقات المصري لحساب زكاة عيد الفطر 2022، وذلك قبل انتهاء شهر رمضان 2022، وترتفع معدلات البحث خلال تلك الساعات عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، عن رابط بيت الزكاة والصدقات المصري لحساب زكاة عيد الفطر 2022، حتى يتثنى لهم إخراج الزكاة في أوقاتها، وحساب قيمة زكاة الفطر بطريقة سهلة وميسرة عليهم.

ويستعرض "الدستور" خلال ذلك التقرير رابط بيت الزكاة والصدقات المصري لحساب زكاة عيد الفطر 2022.

رابط بيت الزكاة والصدقات المصري لحساب زكاة عيد الفطر 2022

أتاحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني طريقة حساب قيمة زكاة الفطر 2022، كما أتاحت رابط بيت الزكاة والصدقات المصري لحساب زكاة عيد الفطر 2022 (من هنا).

طريقة حساب قيمة زكاة عيد الفطر 2022

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن نصاب زكاة عيد الفطر طاع من القمح، والصاع يوافق نحو 2.04 كيلوجرام، وبالحسابات الرياضية يبلغ سعر إردب القمح 900 جنيه والذي يبلغ وزنه 150 كيلوجرام، أي ما يعادل الكيلو الواحد 6 جنيهات، ليسبح الناتج الكي نحو 12 جنيه للفرد، وعليه فإن دار الإفتاء حددت الحد الأدنى لقيمة زكاة عيد الفطر 2022 عن الفرد الواحد نحو 15 جنيهًا للفرد،

وأكدت دارالإفتاء أن زكاة عيد الفطر 2022 يمكن إخراجها نقودًا أو حبوب، يجب إخراج زكاة عيد الفطر 2022 قبل صلاة العيد، ولا مانع من التعجيل بها في اليوم الأول من رمضان، وهي فرض على كل مسلم، ولا تجوب إخراجها عن المتوفى الذذي توفاه الله قبل غروب آخر يوم في شهر رمضان.

وحددت دار الإفتاء أيضًا، أن المسكين الذي لا يملك قوت يومه لا تجوب عليه زكاة عيد الفطر 2022، وتخرج للفقراء والمساكين اللذين ذكرهم الله في كتابه العزيز في مصارف الزكاة.

حكم زكاة عيد الفطر 2022

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذكر: "أن زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمَنْ أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات".