الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2022 وكيفية حسابها وعلى من تجب

زكاة عيد الفطر
زكاة عيد الفطر

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر شوال، والاحتفال بعيد الفطر المبارك، وفيه يحتفل المسلمون بإتمام عبادة الصيام في شهر رمضان الكريم، وبدأ الناس يبحثون عن آخر موعد لاخراج الزكاة الخاصة بعيد الفطر المبارك 2022.

أخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2022

ويستعرض موقع الدستور في التقرير التالي أجمل  اخر موعد لاخراج زكاة الفطر الخاصة بعيد الفطر المبارك لعام 2022.

و بخصوص ذلك السؤال ورد سؤال إلى دار الإفتاء عن مدى إجازة إخراج زكاة الفطر قبل العيد وردت دار الافتاء المصرية بانه يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، لثبوت ذلك في عدة أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم - ولفعل الصحابة ذلك، وتأخيرها بعد صلاة العيد باطل كتأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس إلا لعذر كالنسيان، عن عبد الله بن ثعلبة العذري رضي الله عنه: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس قبل الفطر بيومين، فأمر بصدقة الفطر، فقال: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عن كل حر وعبد، وصغير وكبير" رواه ابو داود، ويكره تأخير زكاة الفطر لما بعد صلاة العيد، فإن تأخر فلا تسقط ويجب إخراجها.

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كيفية حساب زكاة الفطر 2022

وفي وقت سابق قد أشارت دار الإفتاء إلى أنه يتم تحديد احتساب قيمة زكاة الفطر 2022 حسب أسعار "إردب القمح" الموجود خلال الشهر في الاسواق، باعتبار أن جميع المصريين يتناولون الخبز المصنوع من القمح وقالت دار الإفتاء إن سعر أردب القمح يساوي 900 جنيه مصري، والأردب يوازي نحو 150 كيلو جرام بما يعني أن سعر كيلو القمح يعادل 6 جنيه مصري.

على من تجب زكاة الفطر

تجب زكاة الفطر على المستطيع: وهو مَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ صَاع، عن نفسه ومن يعول، من مات قبل إخراجها تخرج من تركته، المعتوه والصبي تجب على وليهما، اليتيم يخرجها عنه الوصي، إذا أسلم الكافر قبل فجر يوم الفطر يستحب له إخراجها.

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