الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تعرف على قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر

زكاة الفطر
زكاة الفطر

تستعرض الدستور كيفية الاستعلام عن قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر بعد تصدرها مواقع البحث الإلكتروني في الساعات الأخيرة، وبحسب دار الإفتاء المصرية فإن زكاة الفطر هذا العام ١٥ جنيهًا كحد أدنى، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر 

 

ونشرت دار الإفتاء طريقة سهلة ومبسطة لحساب قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر وهي كالآتي.. 

 سعر أردب القمح كام ٩٠٠ جنيه

والأردب فيه ١٥٠ كيلو

يبقى سعر الكيلو كام ٦ جنيهات

طيب والزكاة أد إيه صاع من قمح

طيب الصاع يساوي كام كيلو طلع يساوي ٢.٠٤ كيلو

يبقى نضرب ٢.٠٤ كيلو * ٦

يطلع الناتج ١٢.٢٤ جنيه

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ودار الإفتاء قالت إنه ١٥ جنيه

يعني كمان مزودين عن السعر بشويه بحيث اختلاف الأسعار في الأردب

و ١٥ جنيه الحد الأدنى يعني طلع أكتر من ١٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك

بس اللى مش هيقدر فأقل حاجة يطلعها عن الفرد ١٥ جنيه

 

موعد إخراج زكاة الفطر 2022 في مصر 

 

وتخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.

في السياق ذاته أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن ما اعلنته دار الإفتاء وأن مقدار زكاة الفطر لهذا العام 1443هـ /2022م يبلغ 15 جنيهًا كحد أدنى للفرد الواحد وهو ما تم الاتفاق عليه مع دار الإفتاء المصرية، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» صحيح البخاري، ومقدار زكاة الفطر يكون من غالب قوت أهل البلد لما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ... وَالتَّمْرُ» صحيح البخاري، ولفظ (كان) يدل على أن إخراج زكاة الفطر في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد كان من غالب قوت أهل البلد.

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وباعتبار أن غالب قوت أهل مصر هو القمح وصاع القمح يعادل 2 كيلو جرام تقريبًا فتقدر هذه القيمة بنحو 15 جنيهًا كحد أدنى للبدل النقدي، ومن زاد فهو خير له، وفيما يتعلق بتوقيت زكاة الفطر فإنه يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان وحتى قُبيل صلاة عيد الفطر المبارك، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة تطوع.

كما يجوز دفع القيمة في زكاة الفطر، وإليه ذهب الحنفية وبه قال معاوية -رضي الله عنه-، وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم، بل هو أولى لتيسير الأمر للفقير.

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