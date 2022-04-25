الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعدام 2 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام بالإسكندرية

رنجة
رنجة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية، دون ترخيص في محافظة الإسكندرية.

وتبين ضبط 2,5 طن أسماك مملحة ومدخنة "فسيخ - رنجة" بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

شرطة التموين مالك محل لتجارة السلع الغذائية ترخيص محافظة الاسكندرية اسماك مملحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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