إعدام 2 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام بالإسكندرية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية، دون ترخيص في محافظة الإسكندرية.

وتبين ضبط 2,5 طن أسماك مملحة ومدخنة "فسيخ - رنجة" بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.