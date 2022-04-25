الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«العالمي للصوفية» يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

العالمى للصوفية
العالمى للصوفية

 قدم الدكتور علاء الدين أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمي للصوفية وشيخ الطريقة العزمية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وأكد في تصريحات له، أن ذكرى تحرير سيناء ذكرى عظيمة وغالية على الشعب المصرى، وعلينا جمعياً أن نفرح ونسعد برجوع أرضنا كاملة من العدو الإسرائيلي الذى وصف نفسه بأنه العدو الذى لايقهر، كما أن الجيش المصري خلد ملحمة تاريخية تدعوا للعزمة والفخر فى عدم التفريط في أي جزء من تراب وطننا الغالي مصر، خاصة خلال هذه الفترة التي يجب علينا جميعاً فيها أن نفتخر بجيشنا وقيادته الحكيمة. 

وأوضح رئيس العالمي للصوفية، إن ذكرى 25 إبريل، ذكرى مباركة وعظيمة، فيها نحتفى بعودة أرض الفيروز لأحضاننا، بعد أن حاول العدوة الإسرائيلي أخذها والسطو عليها، لكن الله جعل فى مصر خير أجناد الأرض الذين يرفضون التفريط فى أرضهم مهما حدث، وهذا ما جعلهم أبطال فى نظر العالم كله . 

ووجه رئيس العالمي للصوفية رسالة للشعب المصري قال فيها " أيها الشعب المصري العظيم، عليكم بالفخر فى ذكرى تحرير سيناء، لأن هذا اليوم هو يوم يخلد فى ذاكرة التاريخ، والعسكرية المصرية، فإنتصار الجيش المصرى على العدو الإسرائيلي جعلنا نوجه رسالة للعالم كله بأننا أقويا ولسنا ضعفاء، وهذا جعل العالم كله يحترم مصر وجيشها . 

العالمي الصوفية يهنيء الرئي السيسي ذكرى تحرير سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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