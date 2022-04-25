الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فريق «توعية مياه أسيوط» يجوب النوادي والحدائق احتفالا بشم النسيم

فريق التوعية بمياه
فريق التوعية بمياه أسيوط

نظم فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد أنشطة توعوية احتفالا بشم النسيم لتوعية المواطنين بدورهم في الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ونشر الوعي البيئي لتعزيز سلوك الترشيد والاقتصاد في استخدام المياه والادارة السليمة للموارد المائية في ظل ارتفاع الاحتياجات المائية.

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صرح اللواء المهندس هشام دره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الفريق التوعوي يجوب مراكز محافظة أسيوط وينظم الحملات التوعوية التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوي الثقافي للمواطنين نحو المياه وترشيد استهلاكها وتقليل المياه المهدرة للحفاظ على أهم موارد الحياة امتثالا للخطة التوعوية المعلنة بالشركة وتأتي في إطار الدور الفعال لكافة الشركات التابعة والفكر التوعوي الذي تحمله الشركة القابضة للمياه.

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وأضاف «درة» أن الفريق التوعوي نفذ أنشطة توعوية مختلفة مع الأطفال شملت الرسم والتلوين وغيرها من الأنشطة التوعوية المختلفة التي تنظمها الشركة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من حرص الشركة على نشر الوعي بالمحافظة على الموارد المائية وتحقيقا لأسلوب الترشيد الذي نصت عليه الأديان السماوية.

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كما ذكر رئيس الشركة أن الفريق التوعوي وزع بعض المنشورات والمطويات التوعوية التي تحمل عدد من الرسائل الإرشادية الهادفة لعدم الاستهلاك الجائر للمياه واستخدمها الاستخدام الأمثل، كما التقى الفريق بالمواطنين، مأكدين على ضرورة الحفاظ علي المياه بالإضافة إلى إجراء استطلاع لآرائهم حول الخدمة المقدمة في قطاعي المياه والصرف الصحي والرد علي استفساراتهم حول الإجراءات المتبعة للحصول علي مختلف الخدمات المقدمة وإزالة أي معوقات تحول دون تحقيق خدمة متميزة مستدامة في كافه الارجاء، لافتا إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل والاستعلام عن أي استفسار أو تقديم أي شكوي تتعلق بالمستوي الخدمي لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي ويعمل علي مدار الساعة بالتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين أو الاتصال عبر الهاتف المحمول على رقم 01280733990 والواتساب على الرقم 01206179891 أو عبر الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي.

محافظة اسيوط الوادي الجديد الصرف الصحي محافظة أسيوط مياه اسيوط شم النسيم الشركة القابضة

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