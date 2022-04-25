الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«أقسم بالله هسرب امتحانات الشهادة الاعدادية».. التفاصيل الكاملة لمنشور وهمي على الفيس بوك

طارق شوقى
طارق شوقى

تداول حساب مجهول على مواقع التواصل الاجتماعى منشور بخصوص امتحانات الشهادة الاعدادية، وتم تداول هذا المنشور بكثرة على جروبات التعليم والجروبات التى تشمل طلاب الثانوية والاعدادية.

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية 2022

يقول المنشور :« أقسم بالله هسرب امتحانات الشهادة الاعدادية .. واللى عايز الامتحان يكلمنى على الرقم دا» مرفقًا رقم للأتصال فى المنشور، وذلك بالتزامن مع استعداد الطلاب والمديريات التعليمية لعقد امتحانات الشهادة الاعدادية المقرر إنطلاقها فى أغلب المحافظات يوم 14 مايو المقبل أى بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

 

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة هذه المنشورات، وقالت المصادر لـ الدستور: هذه المنشورات غرضها الأول والأخير هو النصب على أولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية 2022 و تجميع مبالغ مالية منهم دون فائدة وكثيرًا من أولياء الأمور أصبحوا مدركين لمثل هؤلاء الذين يظهرون قبل امتحانات الثانوية أو الإعدادية ويروجون للتسريب.

txt

ورقة المفاهيم للصف الاول الثانوي العام الدراسي 2022

txt

«كانوا عايزين علمي وإلغاء التشعيب دخلهم أدبي».. مأزق جديد لطلاب الثانوية ومناشدات للوزير

وأضافت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة لموقع الدستور: امتحانات الشهادة الاعدادية مؤمنة بالكامل وتخرج من المطابع على اللجان مباشرة ولا حقيقة لتسريبها أو تداولها قبل اللجان وكل ما ينشر هو كذب وليس له أى أساس من الصحة يريدون بها فقط إثارة البلبلة وتشتت الطلاب.

صرف مكافأة الامتحانات

فى سياق متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيها جديدا للمديريات التعليمية بشأن صرف مكافأة الامتحانات.

وأصدرت التعليم خطاب موجه للمديريات التعليمية والذي جاء نصه كالآتي: "بمناسبة قرب امتحانات النقل بالمديريات وحيث نصت المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي فقد تصرف المكافأة المشار إليها عقب امتحانات الدور الأول الذي يعقد في نهاية العام الدراسي.

والرجاء من المديريات الإعداد والتجهيز لمكافأة امتحانات النقل للعاملين بالمديرية على أن تصرف فور الانتهاء من امتحانات الدور الأول بموازنة العام المالي ٢٠٢١_٢٠٢٢".

الدستور امتحانات فيس بوك مواقع التواصل المديريات التعليمية الشهادة الاعدادية أولياء الأمور امتحانات الشهادة الإعدادية تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تعلن فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

بيان عاجل من الأوقاف بشأن واقعة مسجد المراغى بحلوان: لم نأمر بإيقاف الصلاة

حقيقة منع استكمال صلاة التراويح فى أحد المساجد بحلوان

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

حريق هائل فى حديقة الأورمان بالجيزة (صور)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

صور

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل