«أقسم بالله هسرب امتحانات الشهادة الاعدادية».. التفاصيل الكاملة لمنشور وهمي على الفيس بوك

تداول حساب مجهول على مواقع التواصل الاجتماعى منشور بخصوص امتحانات الشهادة الاعدادية، وتم تداول هذا المنشور بكثرة على جروبات التعليم والجروبات التى تشمل طلاب الثانوية والاعدادية.

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية 2022

يقول المنشور :« أقسم بالله هسرب امتحانات الشهادة الاعدادية .. واللى عايز الامتحان يكلمنى على الرقم دا» مرفقًا رقم للأتصال فى المنشور، وذلك بالتزامن مع استعداد الطلاب والمديريات التعليمية لعقد امتحانات الشهادة الاعدادية المقرر إنطلاقها فى أغلب المحافظات يوم 14 مايو المقبل أى بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة هذه المنشورات، وقالت المصادر لـ الدستور: هذه المنشورات غرضها الأول والأخير هو النصب على أولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية 2022 و تجميع مبالغ مالية منهم دون فائدة وكثيرًا من أولياء الأمور أصبحوا مدركين لمثل هؤلاء الذين يظهرون قبل امتحانات الثانوية أو الإعدادية ويروجون للتسريب.

وأضافت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة لموقع الدستور: امتحانات الشهادة الاعدادية مؤمنة بالكامل وتخرج من المطابع على اللجان مباشرة ولا حقيقة لتسريبها أو تداولها قبل اللجان وكل ما ينشر هو كذب وليس له أى أساس من الصحة يريدون بها فقط إثارة البلبلة وتشتت الطلاب.

صرف مكافأة الامتحانات

فى سياق متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيها جديدا للمديريات التعليمية بشأن صرف مكافأة الامتحانات.

وأصدرت التعليم خطاب موجه للمديريات التعليمية والذي جاء نصه كالآتي: "بمناسبة قرب امتحانات النقل بالمديريات وحيث نصت المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي فقد تصرف المكافأة المشار إليها عقب امتحانات الدور الأول الذي يعقد في نهاية العام الدراسي.

والرجاء من المديريات الإعداد والتجهيز لمكافأة امتحانات النقل للعاملين بالمديرية على أن تصرف فور الانتهاء من امتحانات الدور الأول بموازنة العام المالي ٢٠٢١_٢٠٢٢".