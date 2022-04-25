«الأرثوذكسية» تهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد تحرير سيناء

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان رسمي صدر منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إننا إذ نحتفل اليوم بالذكرى الأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية، بعد مشوار طويل رُسِمَت معالمه بدماء الشهداء والجهود الدبلوماسية والسعي للسلام الذي امتازت به مصر طوال تاريخها، نرى استكمال هذا المشوار الآن بالتنمية الشاملة التي تشهدها هذه الأرض المقدسة بعدما استطاعت القوات المسلحة والشرطة المصرية تطهيرها من الإرهاب أيضًا بدماء وتضحيات كبيرة وثمينة».

واختتم قائلا: «نصلي إلى الله ليحفظ وطننا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بالأمن والاستقرار».