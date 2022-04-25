الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 في انقلاب سيارة على طريق السلوم مطروح

حادث
حادث

أصيب 6 في حادث انقلاب سيارة بمنطقة «أبو لهو» على طريق مطروح السلوم الدولي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى مطروح العام. 

وحصلت «الدستور» علي أسماء المصابين وهم «أمير عبد الناصر أبو بكر 5 سنوات، مصاب باشتباه نزيف في المخ وجروح متفرقة في الجسم والحالة العام سيئة، عبد المولى مفتاح محمد 9 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، أحلام مفتاح محمد 10 سنوات مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري وجروح متفرقة في الجسم، بشرى عبد الناصر أبو بكر 7 سنوات مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، بيان عبد الناصر أبو بكر مصابة 3 سنوات بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، أبو بكر محمد حمد مصاب بجرح قطعي في الرأس طوله حوالي 7 سم». 

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

حوادث الطرق انقلاب سيارة الفحوصات الطبية مستشفى مطروح العام اصابة 6 اشخاص

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وائل لطفي

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