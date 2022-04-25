إصابة 6 في انقلاب سيارة على طريق السلوم مطروح

أصيب 6 في حادث انقلاب سيارة بمنطقة «أبو لهو» على طريق مطروح السلوم الدولي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى مطروح العام.

وحصلت «الدستور» علي أسماء المصابين وهم «أمير عبد الناصر أبو بكر 5 سنوات، مصاب باشتباه نزيف في المخ وجروح متفرقة في الجسم والحالة العام سيئة، عبد المولى مفتاح محمد 9 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، أحلام مفتاح محمد 10 سنوات مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري وجروح متفرقة في الجسم، بشرى عبد الناصر أبو بكر 7 سنوات مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، بيان عبد الناصر أبو بكر مصابة 3 سنوات بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، أبو بكر محمد حمد مصاب بجرح قطعي في الرأس طوله حوالي 7 سم».

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.