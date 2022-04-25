الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة ربة منزل قتلها نجلها بعين شمس

جثة
جثة

صرّحت جهات التحقيقات بدفن جثة ربة منزل قتلها نجلها بسبب خلافات أسرية في عين شمس، كما تعدى على خاله بآلة حادة مما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى.

واستعجلت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة واستدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة، حيث تمكن رجال المباحث من القبض على عاطل قتل لوالدته وإصابة خاله بعد تعديه عليهما بآلة حادة في عين شمس.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بتعدي عاطل على والدته وخاله بشاكوش وإصابتهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبيَّن مصرع "ل. م. م" في العقد السادس من عمرها، ربة منزل، وإصابة خاله بكسور في عظام الجمجمة ونزيف حاد بسبب الضرب بآلة حادة «شاكوش»، ونقلا إلى المستشفى وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم، وعلى الفور تمكنت قوات أمن القاهرة من القبض على المتهم وتم حبسه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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